Coma Cose: da oggi disponibile in pre save il singolo “Chiamami”

I Coma Cose, duo rivelazione del Festival di Sanremo 2021, con il loro stile unico e decisamente originale stanno per tornare con un nuovo singolo, il primo del nuovo album. Stiamo parlando del brano “Chiamami”, il nuovo singolo in arrivo venerdì 7 ottobre per Asian Fake/Sony Music su tutte le piattaforme digitali e da oggi disponibile in pre-save.

Coma Cose: “Chiamami è un urlo a chi ti manca”

«Chiamami è un urlo a chi ti manca. Un invito a risentirsi… con gli altri, con te stesso. Siamo tornati al nostro nucleo, alla nostra intimità che nel bene e nel male per il lavoro che facciamo spesso viene inevitabilmente distorta…».

Coma Cose: “Ci siamo sentiti fragili”

«Ci siamo sentiti fragili e ci siamo interrogati su tutti quei conflitti che ci circondano, sul senso delle cose in una contemporaneità che grida pietà sul “troppo di tutto” e inevitabilmente ci siamo chiesti : ”Che senso ha oggi fare musica?” ».

“Chiamami” è un invito a non perdersi

Scritto dai Coma_Cose insieme a Fabio Dalè e Carlo Frigerio, “Chiamami” è un invito a tenersi stretti, a non darsi per scontati, a non perdersi in questo modo frettoloso ed esteriore, superbo e modaiolo.

Discografia

Album in studio

2019 – Hype Aura

2021 – Nostralgia

Raccolte

2019 – Fondamenta

EP

2017 – Inverno ticinese

2020 – Due (feat. Stabber)

Edipo

Album in studio

2010 – Hanno ragione i topi

2012 – Bacio battaglia

2015 – Preistorie di tutti i giorni

EP

2014 – Parchetti

Singoli