Contagi di oggi: il bollettino del 22 settembre

Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il Bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 22 settembre 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i contagi da Covid-19 in Italia sono 22.527 mentre 60 sono i morti. Il tasso di positività sale al 13,6%(+0,9%).

Gli attualmente positivi

Dall’inizio della pandemia, il totale dei casi di Covid in Italia è di 22.241.369. Sono 138 i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre gli ingressi giornalieri sono 9. I ricoverati nei reparti ordinari sono, invece, 3.350 (-66). Gli attualmente positivi sono 412.735, 372 in meno rispetto ad ieri. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.775.