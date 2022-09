Amici 2022: ecco cosa è successo durante la puntata di oggi

Finalmente è tornato l’appuntamento con Amici 2022, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:10. Scopriamo, insieme, che cosa è successo durante la puntata di oggi.

Amici 2022: la classifica di canto dei professori

Durante la prima parte della puntata sono state mostrate le classifiche di canto. Le esibizioni di domenica scorsa, infatti, sono state valutate dai professori ed è stata stilata, quindi, una vera e propria pagella. Il primo ad aver voluto conoscere i propri voti è stato Aaron, scelto sia da Arisa sia da Rudy Zerbi. Successivamente è stato il turno di Federica, Tommy Dali, NDG, Andre, Niveo, Wax, Piccolo G, Cricca. Dopo aver conosciuto i giudizi dei professori, sul monitor è stata mostrata la Classifica di canto dei professori:

Cricca

Niveo

Aaron

Federica

Piccolo G

NDG

Tommy Dali

Wax

Andre

Amici 2022, ballo: chi ha scelto Maddalena tra R. Todaro e Emanuel Lo?

A Maddalena, la giovanissima ballerina di 17 anni, il banco è stato assegnato sia da R. Todaro sia da Emanuel Lo. La biondissima e determinata allieva, alla fine, ha scelto Emanuel Lo.

Canto: chi ha scelto Cricca tra Lorella Cuccarini e Arisa?

Classe 2003 il cantante Cricca, nato a Riccione e con importanti esperienze musicali alle spalle, ha deciso di iniziare il suo percorso di formazione, all’interno della scuola di Amici, con Lorella Cuccarini.

Amici 2022, ballo: Ludovica

Ludovica, durante la puntata di oggi, ha parlato della danza e di che cosa rappresenta per lei:

“La danza è proprio l’unico momento in cui mi sento libera di esprimere tutto quello che ho, che non deve essere per forza bello. Mi capita di dovermi sfogare con una persona e non lo faccio mai del tutto. La danza, quindi, è proprio il mio sfogo massimo […].”

Emanuel Lo incontra la sua nuova e dolcissima allieva, Ludovica. Il maestro la incoraggia e la incita a credere di più in sè stessa.

Canto: chi ha scelto Aaron tra R. Zerbi e Arisa?

Edoardo Boari, in arte Aaron, ha scelto di entrare a far parte della squadra di canto di Rudy Zerbi.

La scelta di Federica

La giovanissima e tenerissima Federica, invece, ha scelto di essere seguita e supportata dallo spirito frizzante della professoressa Arisa.

Niveo ha scelto Lorella Cuccarini

Il diciottenne Niveo, invece, ha scelto Lorella Cuccarini.

Che cosa ci riserveranno queste collaborazioni? Non ci resta che aspettare le prossime puntate.