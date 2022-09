Contagi di oggi: il bollettino del 27 settembre

Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il Bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 27 settembre 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i contagi da Covid-19 in Italia sono 44.878 mentre 64 sono i morti.

I dati

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 243.421 tamponi, tra molecolari e antigenici ed è stato rilevato un tasso di positività pari al 18,4%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 128 in totale e due in meno di ieri. Aumentano i ricoveri, 192 in più di ieri, e 3.653 in totale.