Sfera Ebbasta: sold out le prime due date al Forum di Assago

Sfera Ebbasta torna a casa con il suo FAMOSO TOUR con le prime due date sold out al Forum di Assago.

Sfera Ebbasta Tour: gli ospiti di ieri

Ieri sera, durante la prima delle due date, si sono alternati superospiti internazionali e italiani quali Blanco, Dref Gold, Feid, Lazza, Rkomi, Rvssian.

Da chi è stato prodotto lo show?

Lo show è stato prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus.

Sfera Ebbasta: i suoi successi

Il famoso cantante di origine lombarda ha già registrato il sold out per le date di Rimini, Roma, Firenze e Torino.

Chi accompagnerà Sfera Ebbasta durante il Tour?

Il tour vanterà la partecipazione di special guest internazionali che hanno collaborato con l’artista. Stiamo parlando di Lous and The Yakuza, Feid Kaleb Di Masi e tanti altri colleghi italiani che saranno ospiti a sorpresa in alcune date.

Terza data a Milano

Sfera Ebbasta, per celebrare la chiusura di questo ritorno al live in Italia, ha scelto di concludere il cerchio con un’ultima data, la terza a Milano, al Forum di Assago l’11 di ottobre.

Media partner ufficiale e sponsor tecnico del tour

Radio105 è media partner ufficiale del tour.

ZEUS SPORT è sponsor tecnico del tour.

Biglietti disponibili su ticketone.it.

La scaletta dei suoi concerti