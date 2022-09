Fabri Fibra: scopri la scaletta del tour “Caos” 2022

Dopo aver girato l’Italia in lungo e in largo per presentare dal vivo il suo ultimo album “Caos“, Fabri Fibra con il suo tour è arrivato alle battute finali. Siete pronti a scoprire la scaletta?

Durante i live Fabri Fibra e il suo dj Double S, ripercorrono i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Applausi per Fibra” passando per “Pamplona” e “Tranne te” fino ad arrivare ai brani del nuovo album “Caos“.

“Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono“, aveva dichiarato il rapper fin dall’inizio che questo tour. Prima di scoprire la scaletta completa, vi ricordo che i biglietti per le ultime date del tour sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Scaletta Fabri Fibra

Intro (Cielo) (tratto da CAOS, 2022)

Goodfellas (tratto da CAOS, 2022)

Brutto Figlio di Puttana (tratto da CAOS, 2022)

Sulla Giostra (tratto da CAOS, 2022)

Cronico (tratto da FENOMENO, 2017)

La Pula Bussò (tratto da TRADIMENTO, 2006)

Fenomeno (tratto da FENOMENO, 2017)

Demo Nello Stereo (tratto da CAOS, 2022)

Propaganda (tratto da CAOS, 2022)

Stelle + intro (tratto da CAOS, 2022)

Pamplona (tratto da FENOMENO, 2017)

Rap In Guerra (tratto da TRADIMENTO, 2006)

Applausi Per Fibra (tratto da TRADIMENTO, 2006)

Rap In Vena (tratto da MR SIMPATIA, 2004)

Non Fare La Puttana (tratto da MR SIMPATIA, 2004)

Come Vasco (tratto da SQUALLOR, 2015)

Barracuda (Boomdabash ft. Jake La Furia, Fabri Fibra, 2018)

Fotografia (Carl Brave feat. Francesca Michielin e Fabri Fibra, 2018)

Yoshi (Dani Faiv, tha Supreme & Fabri Fibra, 2019)

Caos (tratto da CAOS, 2022)

VIP In Trip (tratto da CONTROCULTURA, 2010)

Calipso (Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra, 2019)

La Soluzione (tratto da BUGIARDO, 2007)

Panico (tratto da GUERRA E PACE, 2013)

Stavo Pensando A Te (tratto da FENOMENO, 2017)

Luna Piena (tratto da TURBE GIOVANILI, 2002)

BIS

Tranne Te (tratto da CONTROCULTURA, 2010)

Dalla A Alla Zeta (tratto da TURBE GIOVANILI, 2002)