Giordana Angi: annunciate due date invernali a Milano e Roma

Oggi, 27 settembre 2022, sono state annunciate le due date invernali della cantante Giordana Angi. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Gli spettacoli, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, si terranno:

Sabato 10 dicembre a Milano all’ Apollo Milano

a Milano all’ Lunedì 12 dicembre a Roma all’Alcazar Live

I biglietti

I biglietti per le date di GIORDANA ANGI saranno disponibili online da lunedì 26

settembre 2022 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 1

ottobre 2022 alle ore 12:00.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

Foto dal profilo Instagram Ufficiale

Giordana Angi

Album in studio

2019 – Voglio essere tua

2021 – Mi muovo

2022 – Questa fragile bellezza

EP

2019 – Casa

Singoli

2012 – Incognita poesia

2016 – Chiusa con te (XXX)

2019 – Casa

2019 – Chiedo di non chiedere

2019 – Stringimi più forte

2020 – Come mia madre

2020 – Amami adesso

2020 – Siccome sei

2021 – Tuttapposto

2021 – Farfalle colorate

2021 – Passeggero

2022 – Le cose che non dico

2022 – Un autunno fa

Autrice e compositrice per altri artisti

Senza appartenere, Nina Zilli (2018)

Più forti del ricordo, Carmen Ferreri (2019)

Buona (cattiva) sorte, Tiziano Ferro (2019)

Accetto miracoli, Tiziano Ferro (2019)

Casa a Natale, Tiziano Ferro (2019)

Seconda pelle, Tiziano Ferro (2019)

Accanto a te, Alberto Urso (2019)

Solo con te, Alberto Urso (2020)

Geloso, Francesco Bertoli (2020)

0 passi, Deddy (2021)

Il nostro tempo, Alessandra Amoroso (2021)

Mentre ti spoglio, Deddy (2021)

Tienimi Stanotte, Luigi Strangis (2022)

Dove sei, Sissi (2022)

Non Siamo Soli, Alex W (2022)