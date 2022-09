Giordana Angi e la fotografia scattata “Un Autunno Fa”

A pochi giorni dall’equinozio d’autunno, Giordana Angi ha scelto di pubblicare l’emozionante singolo che anticipa l’album di inediti che uscirà nei prossimi mesi. “Un autunno fa” – questo il titolo del brano – si presenta come una delle canzoni più importanti della cantautrice italo-francese a tal punto che “mi emoziona ogni volta che la sento“, ha raccontato Giordana.

Scritta in collaborazione con Antonio Iammarino, “Un autunno fa” si presenta come una ballad che ci trasporta in una notte “nel centro di Milano“. Se provassi a scattare una fotografia dal lato del “Passeggero“, riesco a intravedere due persone che, nel grigiore di Milano, si cercano di notte e provano ad “immaginare una nuova vita“. Dopo “non aver voluto una nuova vita assieme“, non restano che passi e dolci promesse infrante perché, alla fine, “tutto resta uguale tranne noi” e ciò che rimane è soltanto un ricordo legato ad “un autunno fa“.

Giordana Angi – Un autunno fa (Testo)

Non voglio niente, solo respirare

dimenticare di pensare

a un altro giorno, deve cominciare

anche se non ne sentirei il bisogno

Le tre di notte senza un motivo, un motivo

e poi mi incazzo che non ho dormito, non ho dormito

come quelle notti sulle scale a raccontarci

a immaginare una nuova vita

e poi non l’hai voluta

Un autunno, un autunno fa

E’ tutto spento

l’estate, il sangue, il centro di Milano, di Milano

è tutto acceso

la mente, il fiato, devo fare piano, fare piano

una bolla, quelli siamo noi, siamo noi

tutto resta uguale tranne noi, tranne noi

non avrei voluto dirlo mai, dirlo mai

tutto quello che io vorrei, io vorrei

è un autunno fa

Vestiti a terra e mani sulla pelle

e De Gregori dalla radio, Rimmel

il sopracciglio alzato che si pente

il cellulare muto ma si sente, ma si sente

un raggio in diagonale sopra il muro

e tutta quella fame di futuro

mi aveva fatto dire un po’ “ti amo”

il tuo labiale “mi dispiace”

E’ tutto spento

l’estate, il sangue, il centro di Milano, di Milano

è tutto acceso

la mente, il fiato, devo fare piano, fare piano

una bolla, quelli siamo noi, siamo noi

tutto resta uguale tranne noi, tranne noi

non avrei voluto dirlo mai, dirlo mai

tutto quello che ora io vorrei

è un autunno fa

Un autunno fa

Come un bacio solo ricordato

quella foto che non ho scattato

un autunno fa