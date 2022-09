Uomini e Donne, morto l’ex tronista Manuel Vallicella

Aveva 35 anni Manuel Vallicella: l’ex tronista di “Uomini e Donne” è morto, si sarebbe tolto la vita. Tra i primi a divulgare la notizia il portale online Biccy ed Enrico Ciriaci, tra i più stretti amici di Manuel, che su Instagram ha scritto: “Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP“.

Manuel Vallicella aveva partecipato a “Uomini e Donne” su Canale 5 nel 2016, prima come corteggiatore di Ludovica Valli e successivamente come tronista, salvo poi decidere di interrompere il suo percorso prima del previsto. Nel 2019 aveva perso sua madre, al culmine di una lunga malattia; a lei Manuel si rivolgeva spesso anche nei suoi post sui social: “E tu, mamma, so che mi guardi e sorridi con me”, aveva scritto per esempio il giorno del suo trentacinquesimo compleanno. O ancora: “E non smetterai mai di mancarmi. Imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’enorme vuoto che ha lasciato la tua assenza”.

Immediato il cordoglio della rete per la morte di Manuel Vallicella. Tra i messaggi, spicca quello dell’influencer e blogger Amedeo Venza che lo ricorda come il tronista dal cuore d’oro: “Spero solo”, scrive, “che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma“.