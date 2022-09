Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Pace

La giornata internazionale della Pace, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981, si celebra ogni anno il 21 settembre. A ben ricordare, inizialmente si faceva cadere il terzo giovedì del mese di settembre poi, con una risoluzione Onu datata 2001, si è optato per la data unica del 21 settembre.

L’obiettivo della giornata internazionale della Pace è duplice: da una parte promuovere il valore della non violenza, dall’altra tenere alta l’attenzione su tutti i conflitti che dilaniano il mondo contemporaneo; non solo quelli più raccontati dal punto di vista mediatico, in Ucraina, in Yemen o in Siria, nella consapevolezza che – come si legge in un report di Save The Children – il primo passo per la fine delle ostilità è tenere a mente che ogni guerra è sempre ingiusta.

Secondo i dati più recenti, oggi almeno 1 bambino su 5 vive in una zona del mondo segnata dalla guerra: in Yemen, per esempio, l’accesso all’acqua, al cibo e soprattutto all’educazione scolastica non è scontato per tutti. Ed è per questo che, a nostro parere, nelle scuole oggi dovrebbero tenersi le più radicate attività legate alla Giornata internazionale della Pace.

Le strategie educative per promuovere la pace variano chiaramente in base all’ordine e al grado dell’Istituto. Ma per esempio, con l’aiuto dei propri insegnanti, i più piccoli potrebbero adornare gli spazi comuni della scuola, la classe, la mensa, il cortile, con i simboli della pace: bandiere arcobaleno, fiori, disegni, spillette. E durante l’intervallo leggere qualche componimento di Gianni Rodari, o cantare, in sorta di flash-mob Imagine di John Lennon, il più importante manifesto pacifista in musica al mondo.