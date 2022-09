Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati

Matrimonio finito tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. La notizia è stata affidata all’Ansa con un comunicato: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni“.

Nessun segno di crisi o, almeno non mostrato sui social, dove i video e le foto mostravano una coppia affiatata. I due si erano sposati il 10 Dicembre 2014 in gran segreto nelle campagne inglesi di Cotswold: “Il primo weekend d’amore mio e di Paolo è stato proprio a Londra – aveva raccontato Alessia Marcuzzi – e così abbiamo deciso di tornare lì per celebrare le nostre nozze“.

La Marcuzzi ha due figli: il primo, Tommaso Inzaghi, avuto nel 2001 dalla relazione con l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, la seconda, Mia Facchinetti, avuta nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti. Ai tempi, Alessia e Francesco dichiararono che la loro relazione era terminata per i continui litigi. Sulla questione era intervenuto anche il padre di lui, Roby Facchinetti: “Non me l’aspettavo, sono addolorato. Mi ha detto che non hanno avuto la forza di superare le incompatibilità dei loro caratteri”, aveva spiegato Facchinetti.