Totti-Blasi: i “personaggi” della serie tv dell’estate

Da un lato i diretti interessati adottano strategie comunicative agli antipodi, dall’altro il chiacchiericcio sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi è alimentato dai racconti e dagli atteggiamenti di una moltitudine di personaggi esterni alla coppia: ecco chi sono

Mentre lei dalla Tanzania volta le spalle (e che spalle!) al gossip deflagrato nelle ultime 48 ore e lui si trincera nel più assoluto dei silenzi social, il mito attorno alla fine del loro matrimonio è alimentato dai racconti e dalle eloquenti omissioni di molteplici personaggi esterni al menage, portatori di una spiccata febbre narrativa capace di conferire alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi i connotati di una irrinunciabile serie tv, di quelle i cui plot farebbero invidia ai contenuti presenti su tutte le piattaforme on-demand del globo terracqueo.

Un ruolo di primo piano spetta anzitutto ad Alex Nuccetelli, il pr romano amico di Francesco Totti che avrebbe fatto da Cupido tra l’ex numero 10 della Roma e la sua nuova fiamma, la trentaquattrenne Noemi Bocchi (l’ex marito di lei, tra l’altro, si è sentito in dovere di “avvisare” Totti sulle presunte reali mire della donna).

Ci sarebbe lo zampino di Nuccetelli anche nel matrimonio tra Totti e Ilary Blasi, avvenuto in diretta televisiva il 19 Giugno 2005: sarebbe stato lui, infatti, a presentare all’”ottavo re di Roma” quella che poi sarebbe diventata la sua regina e madre dei suoi tre figli, Christian, Chanel e Isabel.

Un’attività di mediazione sentimentale di cui Nuccetelli, sebbene qualcuno nella famiglia della conduttrice de L’Isola dei Famosi non veda di buon occhio questa sua smania di raccontare, va particolarmente orgoglioso, come ha precisato – con toni apertamente polemici – al Corriere della Sera: “Se Ilary si è sistemata con Francesco è solo merito mio. Le ho cambiato la vita”.

Cuore di mamma

Ora che il loro matrimonio è finito, tutte le attenzioni di Ilary e Francesco sono concentrate sul garantire una crescita serena ai tre figli. E per Christian, Chanel e Isabel è preoccupata anche nonna Fiorella, madre dell’ex Campione Del mondo 2006, che secondo i ben informati sarebbe quella che ha preso peggio la separazione tra Totti e Ilary Blasi; e pensare che all’inizio non era esattamente propensa a quest’unione. Colpa del mestiere di lei, ricorda Dagospia, che all’epoca sgambettava in tv prima di vestire i panni più abbottonati e casti della conduttrice tout-court. Ma negli anni Ilary, con il suo carattere deciso, forse fermo comunque sempre diretto, è riuscita a farsi spazio anche nel cuore della scettica Fiorella, da sempre nota per atteggiamenti “da chioccia” nei confronti del suo amato Francesco: come quando avrebbe fatto pedinare una ex del figlio per capire che vita facesse. Qualcuno (lo scrive Giovanna Cavalli sul Corriere) azzarda che in epoca pre-Blasi avesse addirittura individuato in Sabrina Ferilli il prototipo della nuora ideale

Lui chi è?

Sembrava tutto perfetto. E allora perché tra Francesco Totti e Ilary Blasi c’è stato il triplice fischio? Il solito Nuccetelli, nelle ore immediatamente successive all’annuncio della separazione, si è lasciato sfuggire che entrambi da tempo avessero gli occhi, la testa – e chissà se anche il cuore – altrove. Lui ormai tutto casa e fugaci partite di padel (una delle passioni in comune con Noemi Bocchi),lei impegnata in un fitto scambio epistolare con un misterioso “giovane aitante” che avrebbe conosciuto durante le sue trasferte milanesi per l’Isola dei Famosi.

Ed è sull’uomo del mistero che adesso i segugi di scandali hanno spostato l’attenzione. Chi sarà mai? A dire il vero, i magazine in questi giorni si sono sbizzarriti, arrivando a stilare addirittura delle liste di papabili “nuovi fidanzati della Blasi”; si sa, per la legge dei grandi numeri, tante ne spari finchè una almeno (fosse anche solo per fortuna sfacciata) la prendi.

Bollata come fanta-gossip troppo fanta l’ipotesi Luca Marinelli, due profili spiccano su tutti: quello di Antonino Spinalbanese, ex di Belen Rodriguez, e del giovane ballerino Alessio La Padula (ex Amici di Maria De Filippi e nel corpo di ballo di Star in The Star condotto proprio da Ilary Blasi), che però, a dire il vero, si è già sfilato dal tritacarne del gossip: “Più sono vuote le teste, più sono lunghe le lingue” ha scritto sui social.