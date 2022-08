Contagi di oggi: il bollettino del 9 agosto

Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il Bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 9 agosto 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i contagi da Covid-19 in Italia sono 43.084 mentre 177 sono i morti.

Tasso di positività al 15,8% (invariato rispetto ad ieri).

Contagi di oggi: i numeri della pandemia

Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.018.327, ovvero 35.840 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.368.480 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i dimessi e i guariti sono 20.176.727. Nelle ultime 24 ore il saldo fra entrate e uscite in ospedale per i malati di Covid ha registrato un -236 nei reparti ordinari.

Le parole della commissaria Ue alla Salute

“Per garantire al meglio la nostra preparazione comune” contro il Covid in autunno e inverno, “gli Stati membri devono disporre degli strumenti necessari. Ciò include i vaccini adattati alle varianti, come e quando saranno autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali”.

Lo afferma la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, sottolineando che l’accordo tra l’Ue e Moderna per ri-programmare le consegne dei vaccini contro il Covid-19 a settembre “garantirà che i paesi abbiano accesso alle dosi di cui hanno bisogno al momento giusto per proteggere i cittadini”.