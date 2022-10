Contagi di oggi: il bollettino dell’11 ottobre

Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il Bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 11 ottobre 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i contagi da Covid-19 in Italia sono 65.925 mentre 80 sono i morti. In terapia intensiva sono ricoverati 224 pazienti (+8) mentre i guariti sono 48.345. Tasso di positività al 19,8% (in aumento rispetto al 18,1% del giorno prima).