Mondiali, Italia-Cina 3-1: le azzurre del Volley volano in semifinale

L’Italia del Volley Femminile batte 3-1 la Cina e approda alle semifinali del Campionato del Mondo in corso in Olanda. Prova convincente quella delle azzurre, con il solo passaggio a vuoto del terzo set subito corretto nell’ultimo parziale portato a casa in modo autorevole. Ancora una volta la stella di giornata è Paola Egonu, MVP autrice di 29 punti e dominatrice assoluta del quarto e decisivo set.

Le ragazze di Coach Mazzanti aspettano ora gli altri verdetti per conoscere il loro destino nel corso del torneo iridato. L’obiettivo è quello di fare il bis rispetto alla nazionale maschile, laureatasi Campione del Mondo solo poche settimane fa. E con questo gruppo, e con questa Egonu, tutto è possibile!

ITALIA-CINA 3-1: 25-16, 25-22, 13-25, 25-17

Le Azzurre ai Mondiali

Palleggiatrici: 8 – Alessia Orro, 5 – Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: 17 – Myriam Sylla (C), 14 – Elena Pietrini, 9 – Caterina Bosetti, 3 – Alessia Gennari.

Opposti: 18 – Paola Egonu, 15 – Sylvia Nwakalor.

Centrali: 1 – Marina Lubian, 10 – Cristina Chirichella, 11 – Anna Danesi, 4 – Sara Bonifacio.

Liberi: 6 – Monica De Gennaro, 7 – Eleonora Fersino.