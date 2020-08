Dopo il significativo aumento dei contagi in questi ultimi giorni preoccupazione da parte di regioni e sindaci, pronti nuovi divieti

I contagi sono in aumento e con loro cresce anche la preoccupazione da parte delle autorità. Il timore è per i giorni di Ferragosto nei quali sarà molto difficile provvedere ad un concreto controllo degli assembramenti. Soprattutto tra i giovani. I dati d’altronde non sono confortanti: nella giornata di ieri nonostante un basso numero di tamponi i contagi sono stati ben 463.

Nuove ordinanze

I sindaci e le regioni hanno subito alzato l’allerta con nuove ordinanze restrittive. In Sicilia, il presidente Nello Musumeci ha disposto il divieto per le discoteche al chiuso, limitando le serate all’aperto con l’obbligo di mascherina. Nel Lazio, Nicola Zingaretti punta ad una stretta e ad un maggior controllo sui rientri dall’estero, soprattutto dai paesi a più alto tasso di contagio. In Campania, il presidente Vincenzo De Luca intende impiegare le forze dell’ordine per aumentare la vigilanza su aliscafi e traghetti, verificando il corretto uso delle mascherine.

I controlli del Viminale

Il ministero dell’interno negli ultimi giorni ha rafforzato i controlli sui locali e le attività commerciali. Sabato, infatti, si è registrato un aumento di sanzioni e chiusure con ben 100 attività chiuse in una sola giornata. La maggioranza di questi locali sanzionati sono situati nelle più frequentate località balneari di tutta Italia.

Divieti di Ferragosto

Gli amministratori locali in tutta Italia stanno attuando misure di prevenzione per evitare il rischio contagio. In molte località saranno vietate tende, campeggi liberi e falò. Restrizioni di questo tipo nel Conero, a Chioggia, Padova, Civitanova Marche. A Modica e Scicli i sindaci hanno invece addirittura blindato le spiagge. A Gallipoli e Ragusa la Protezione Civile effettuerà i controlli sul rispetto delle regole.

Leggi anche