Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati all’11 febbraio

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 67.152 su 663.786 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 334 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a -57, mentre quelli ordinari a -530. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 129.293. Mentre il tasso di positività si aggira intorno all’10,1% (-1.0%).

L’incidenza settimanale nazionale è in discesa ed è dimezzata rispetto alle settimane precedenti, è la prima volta quest’anno che l’indice di incidenza, che calcola appunto il numero di contagi di Covid ogni 100 mila abitanti, scende sotto quota mille. L’ultima volta era stato il Monitoraggio Iss-Ministero della Salute del 31 dicembre a registrare il valore sotto la soglia dei mille casi, con un valore di 783. Cala anche l’indice di trasmissibilità Rt. Questa settimana l’Rt si abbassa a 0,89 rispetto alla settimana precedente dove era pari a 0.93.

Continua la riduzione dei ricoveri per Covid in Italia. Il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute registra il tasso di occupazione in terapia intensiva al 13,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 febbraio) contro il 14,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio). Riduzione anche per il tasso di occupazione in aree mediche: a livello nazionale è al 26,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 febbraio) contro il 29,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio).