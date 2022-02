Da un bar ad Ibiza alla firma del rinnovo, Theo Hernandez scrive la storia del Milan

Ufficiale il rinnovo di Theo Hernandez al Milan fino al 2026. La grande intuizione di Paolo Maldini che ha cambiato il corso della storia del Milan.

I numeri parlano chiaro 108 presenze, 19 gol e 18 assist. Ad oggi Hernandez è a tutti gli effetti uno dei terzini più forti della Seria A e probabilmente del pianeta.

Nel 2019 era una domenica mattina, in un bar a Ibiza, li si stava scrivendo la nuova storia del Milan. L’ex terzino più forte del Mondo Paolo Maldini chiacchierava con un giovane laterale di buone speranze del Real Madrid. Un Theo ancora a fari spenti e alla ricerca di se stesso, di una luce che tardava ad accendersi anche dopo il ritorno al Real Madrid dalla Real Sociedad. L’incontro con Maldini fu determinante, da lì in poi tutto divenne storia.

Eppure la società rossonera ha deciso di puntare su di lui in maniera decisa, acquistandolo a titolo definitivo per 20 milioni, lasciandosi convincere dalle sue qualità e ignorando i dubbi che si portava dietro. Hernandez è riuscito nel difficile compito di affermarsi grazie alle sue qualità offensive in un campionato in cui i terzini vengono giudicati prima di tutto per la capacità di effettuare una diagonale. Pioli è riuscito a cambiare questa mentalità trasportando il Milan in un modo diverso di “fare” calcio. Maggiore intensità e maggiore dinamicità: in questo la squadra rossonera ha preso spunto dalla Premier inglese.

Pioli gli cambia letteralmente la carriera calcistica. Hernandez mette il turbo e su quella fascia sinistra diventa imprendibile. Difficile contenerlo. L’esplosione di Leao, successivamente, restituisce al Milan una catena di sinistra micidiale da Top Club europeo.

Il rinnovo di Theo Hernandez è un rinnovo pesante, diventa un rinnovo simbolico per tutto l’ambiente. Alla luce degli ultimi parametri zero di Donnarumma e Chalanoglu e quello probabile di Kessie riuscire a blindare l’esterno francese significa lanciare un messaggio a tutti. Il progetto Milan c’è ed è un progetto ambizioso. Il Milan è capace di mantenere i suoi campioni. Il Milan fa sul serio. Un rinnovo che creerà un precedente e sarà d’apripista alla rinascita definitiva del Diavolo in Italia e in Europa.