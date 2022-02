No Vax , New York: licenziamenti per 3.000 dipendenti

Attesk oggi i licenziamenti per circa 3.000 dipendenti no vax a New York, lo annuncia il New York Times citando l’ufficio del sindaco. Si tratterebbe di meno dell’1% della forza lavoro municipale ma sarebbe la piu’ grande riduzione di personale nel Paese per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale.

Giorni fa l’ultimatum del sindaco Eric Adams aveva già infuriato l’opinione pubblica: “Dobbiamo essere molto chiari, gli impiegati di New York devono essere vaccinti”. Intanto la città di New York allenta le restrizioni per i vaccinati. Chi ha conseguito le tre dosi di vaccino contro il Covid infatti non avrà l’obbligo di indossare la mascherina, nè all’aperto nè al chiuso.

Muso duro contro i no vax che invece nella città di New York oltre all’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto dovranno rispettare ulteriori restrizioni. Le autorità americane precisano che nache vigili del fuoco e agenti di polizia saranno soggetti al licenziamento se no vax.

Secondo il Daily News il dipartimento di polizia di New York e il dipartimento di correzione hanno i tassi più bassi di vaccinazione rispetto alle altre agenzie municipali, entrambi si attestano intorno all’88%, dato risalente al 26 gennaio 2022. Il dipartimento dei vigili del fuoco, invece, arriva al 95% di vaccinati con almeno una dose.