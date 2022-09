Cosa verificare prima di creare un conto per le scommesse online?

Iscriversi ad un nuovo sito di scommesse online è un momento emozionante e non si vede l’ora di iniziare. Tuttavia, prima di creare un conto presso un bookmaker online, ci sono alcune cose da controllare.

Forse la cosa più importante da controllare prima di creare un conto presso un sito di scommesse online sono i bonus.

La maggior parte dei buoni siti di scommesse online offrirà un bonus di qualche tipo e, se vuoi ottenere il massimo dalle promozioni offerte, puoi utilizzare un codice promozionale.

L’utilizzo di un codice promozionale ti permetterà spesso di richiedere un bonus superiore a quello offerto dal sito di scommesse online, ma dovrai utilizzare il codice al momento della creazione del conto.

Il codice bonus Bet365 è un buon esempio e aggiungerlo nel campo appropriato durante la registrazione può portare a un bonus superiore.

Su JohnnyBet potrai trovare altre ottime offerte di siti di scommesse online e, utilizzando i numerosi codici bonus disponibili sul sito, potrai assicurarti di ricevere il miglior bonus per il tuo deposito.

Codici promozionali scommesse online

Quando si approfitta di un codice promozionale, è sempre necessario leggere i termini e le condizioni prima di effettuare il primo deposito e piazzare una scommessa.

Spesso, sarà possibile richiedere i fondi del bonus solo se si sono soddisfatti determinati criteri. Un esempio potrebbe essere piazzare una o più scommesse su quote specifiche.

È necessario leggere attentamente i termini e le condizioni prima di effettuare la prima scommessa, perché non vuoi dover aspettare che il bonus venga accreditato sul tuo conto per poi realizzare di non aver soddisfatto i criteri specificati.

Riscattare un generoso bonus è sempre gratificante, ma prima di farlo, controlla le informazioni sulla licenza del bookmaker online.

Un sito di scommesse online deve avere le licenze necessarie per operare, a meno che il Paese non abbia in vigore alcuna normativa che gli impedisca di offrire i propri servizi.

Anche se utilizzi legalmente un bookmaker offshore, dovresti sempre verificare che il bookmaker abbia la licenza nel paese principale in cui opera.

Non prendere questo suggerimento alla leggera, con il rischio di depositare dei fondi per poi scoprire che non puoi prelevare denaro perché il sito di scommesse online non è legale nel tuo Paese.

Metodi di pagamento

Quando si tratta di effettuare depositi e prelievi, potresti avere in mente un metodo che usi anche per altri acquisti online. La scelta dei metodi di deposito è una delle cose da controllare prima di creare un conto presso un sito di scommesse online.

Puoi sfogliare i metodi di pagamento disponibili e vedere se ce n’è qualcuno che desideri maggiormente utilizzare.

La maggior parte dei principali bookmaker online avrà a disposizione gli stessi metodi: carte di credito/debito, Neteller, Skrill, PayPal, Paysafecard, Google Pay, Apple Pay, bonifico bancario e criptovalute sono i più popolari.

Valutare le recensioni di un bookmaker online

Se sei indeciso su quale sito di scommesse online utilizzare, ti consigliamo di leggere le recensioni online e di controllare le valutazioni degli utenti.

Leggendo le recensioni online, avrai una buona panoramica del sito di scommesse online e di ciò che ha da offrire. Anche le valutazioni delle persone che hanno utilizzato il bookmaker sono una buona guida.

Ovviamente, più alta è la valutazione, migliore è la qualità del casinò, ma è necessario considerare il numero totale di valutazioni. Se un sito di scommesse online ha ricevuto solo 3 valutazioni, tutte eccellenti, potrebbe non essere una buona indicazione sulla qualità della piattaforma.

Dovresti cercare recensioni di siti online che abbiano almeno 100 valutazioni per avere una buona idea di cosa aspettarti.

Prima di iscrivervi a un sito di scommesse online, devi sempre verificare il catalogo degli eventi sportivi disponibili e le tipologie di scommesse proposte.

Questo include tutti gli sport su cui si desidera scommettere e le varie scommesse riguardanti tali sport. Se vuoi scommettere sul calcio, non solo devi controllare la scelta delle scommesse per le singole partite, ma anche la selezione dei campionati e delle competizioni disponibili.

Per esempio, se ti piace scommettere sul campionato olandese, dovresti controllare che questo campionato sia offerto dal bookmaker prima di creare il tuo conto.

Scommesse live

Le scommesse live sono un altro aspetto importante da considerare. Conosciute anche come scommesse in-play, le scommesse live consentono di puntare su una partita durante il suo svolgimento e sono diventate estremamente popolari.

Se il sito di scommesse online che stai valutando non offre scommesse live, è meglio rivolgersi altrove.

Infine, prima di creare un conto presso un sito di scommesse online, è necessario verificare sempre le opzioni di assistenza clienti.

Se qualcosa dovesse andare storto, potrai parlare con il team di assistenza che ti aiuterà a risolvere la problematica.

È consigliabile contattare il team di assistenza clienti prima di iscriversi.