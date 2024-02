Contro il bullismo arriva l’assessore alla Gentilezza

di Pasquale Capasso

Arriva una nuova figura istituzionale contro il bullismo e alla violenza in generale: l’assessore alla Gentilezza. Il primo comune italiano ad avere questa nuova carica è Montebello Vicentino e tale carica sarà ricoperta dall’assessora Mirka Pellizzaro. Quest’ultima già assessora all’istruzione, al sociale, alle politiche giovanili e alla parità di genere del comune. La diretta interessata commenta così la notizia: “La gentilezza è un gesto semplice ma potente in grado di creare un impatto sulla nostra salute mentale e sulle relazioni che intratteniamo. Chi la pratica dona benessere, perché le sensazioni positive aiutano a migliorare i rapporti con gli altri, ma soprattutto con noi stessi, e ad accrescere la qualità della vita“.

La nuova figura per contrastare il bullismo e la violenza

L’iniziativa del comune di Montebello raccoglie l’invito lanciato alcuni mesi fa dalla vicepresidente della provincia di Vicenza, Maria Cristina Franco, la quale esortò i comuni a promuovere iniziative volte a valorizzare la gentilezza come forma di intelligenza. In questo modo, si legge, si dovrebbero contrastare i fenomeni come il bullismo e come quello delle baby gang.

Nello specifico, questa nuova figura istituzionale si promette di essere un punto di riferimento per i bambini e per i ragazzi si occupano di buona educazione, del rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, del prendersi cura di chi soffre che siano persone malate o persone sole o in difficoltà. Cercano di accrescere lo spirito di Comunità, oltre che favorire l’unità della comunità, E, infine, di coinvolgere i propri concittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune.

Fonte: IoDonna.it

