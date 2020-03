Dopo il rinvio delle semifinali di ritorno, la Coppa Italia resta un’enigma da risolvere in fretta. Diverse proposte, tra cui un possibile torneo estivo

La Coppa Italia 2019/20 rischia di rimanere non assegnata. Il caos del Coronavirus ed i rinvii delle semifinali di ritorno aumentano le problematiche legate alle possibili date di recupero del torneo.

Pertanto la Lega sta studiando un’alternativa che possa accontentare tutti e quattro i club rimasti in corsa. Si è partiti dall’ipotesi di giocare le partite di ritorno il 20 maggio con la finale al 27 con sede a Milano e non a Roma, causa indisponibilità in vista degli Europei di giugno. Ma visto che la Lombardia è zona rossa per via dell’epidemia, è stata scartata questa prima ipotesi.

Nelle ultime ore sono venute fuori altre due alternative: la prima è quella di posticipare la fine del torneo a dopo gli Europei, ovvero disputando le partite rimanenti a luglio ma è un’ipotesi altamente improbabile, visto che successivamente ci saranno Olimpiadi di Tokyo 2020 ed i ritiri estivi.

L’ultima – come riporta la Gazzetta dello Sport – è quella di un clamoroso torneo estivo tra Juventus, Milan, Inter e Napoli da disputare magari prima dell’avvenimento della Supercoppa italiana ad agosto. In tal caso, le semifinali si giocherebbero il 20 maggio mentre la finale tra la fine di luglio ed inizio agosto.

Situazione paradossale ma che necessita di una soluzione in tempi brevi per evitare il rischio di una non-assegnazione del trofeo.

