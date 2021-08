Coppa Italia, il tabellone completo e le date dei 32esimi

Prende forma il prossimo tabellone di Coppa Italia: possibile derby in semifinale. Data e orario dei 32esimi e dove vedere le partite

La Lega Serie A ha pubblicato la data e l’ora dei primi incontri di Coppa Italia, che andranno in scena in esclusiva su Mediaset tra il 13 e il 16 agosto. Prende forma anche il tabellone verso gli ottavi di finale, quando entreranno in scena le otto big del nostro campionato, in base al posizionamento finale.

Il tabellone dei 32esimi di finale di Coppa Italia

Venerdì 13

17.45 – Pordenone-Spezia

18.00 – Genoa-vincentePerugia-Sudtirol (8 agosto)

20.45 – Udinese-Ascoli

21.00 – Fiorentina-Cosenza

Sabato 14

17.45 – Benevento-SPAL

18.00 – Cittadella-Monza

20.45 – Hellas Verona-vincente Como-Catanzaro (7 agosto)

21.00 – Cagliari-Pisa

Domenica 15

17.45 – Empoli-LR Vicenza

18.00 – Parma-Lecce

20.45 – Venezia-Frosinone

21.00 – Torino-Cremonese

Lunedì 16

17.45 – Crotone-Brescia

18.00 – Bologna vincente Ternana-Avellino (8 agosto)

20.45 – Salernitana-Reggina

21.00 – Sampdoria-vincente Padova/Alessandria

Le partite saranno tutte trasmesse in chiaro su Mediaset: quelle delle 17.45 e delle 20.45 su Canale 20, quelle delle 18 e delle 21 su Italia 1.

Come ben sappiamo dagli ottavi in poi la Coppa Italia incomincia ad aumentare di livello. La Juventus (campione in carica) potrebbe ospitare una tra la Sampdoria e il Torino, con un’ipotetica sfida contro il Sassuolo ai quarti di finale. Nella parte bassa invece emergono Napoli e Atalanta. I partenopei potrebbero vedersela contro la Fiorentina in un ottavo più duro del previsto, mentre l’Atalanta non dovrebbe avere problemi ad arrivare ai quarti.

Nella parte destra del tabellone troviamo in alto il Milan e la Lazio, che potrebbero incontrarsi ai quarti e nella parte basse l’Inter e la Roma.