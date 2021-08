Tormentoni estivi: Sangiovanni conquista la classifica Spotify

La corsa ai tormentoni estivi continua e, come di consueto, abbiamo analizzato la classifica Spotify di questa caldissima settimana

Circa due mesi fa siamo stati invasi dalla fatidica “corsa al tormentone estivo” e noi, come di consueto, analizzeremo, anche per questa settimana, la classifica Spotify. Vi ricordiamo che RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, regala al pubblico l’opportunità di votare il tormentone dell’estate 2021. Come fare?

Per poter votare è necessario essere registrati alla Community di RTL 102.5 ed effettuare il login. Ogni utente potrà esprimere 1 (uno) voto al giorno sia per ogni Classifica settimanale (aperte dal 21 giugno, ogni settimana, dalle 12.00 di lunedì fino alle 12.00 di venerdì) che per la Classifica generale (aperta dalle 12.00 del 21 giugno fino alle 12.00 del 27 agosto 2021).

Siamo giunti alla sesta settimana e a trionfare è il brano di Marco Mengoni dal titolo “Ma stasera“! A seguire troviamo Fedez, Achille Lauro ft. Orietta Berti con “Mille“, e infine, Ed Sheeran con “Bad Habits“.

Adesso siete pronti a scoprire la classifica Spotity? Quale sarà il tormentone estivo di questa settimana?

Classifica Spotify

Malibu – Sangiovanni 70.267.116

2. Mille – Orietta Berti, Fedez, Achille Lauro 36.626.141

3. Ti raggiungerò – Fred De Palma 35.990.926

4.Loca – Aka7even 35.200.534

5. Mi fai impazzire – Blanco feat Sfera Ebbasta 34.508.793

6. Un bacio all’improvviso – Rocco Hunt e Ana Mena 27.489.527

7. Pistolero – Elettra Lamborghini 24.211.632

8. Scrivile scemo – Pinguini Tattici Nucleari 23.877.020

9. Salsa – J-Ax feat Jake La furia 16.786.209

10. Marea – Madame 15.850.843

11. Makumba – Noemi feat Carl Brave 15.723.355

12. Mohicani – Boomdabash feat Baby K 13.331.767

13. Movimento lento – Annalisa feat Federico Rossi 12.705.909

14. Shimmy Shimmy – Takagi & Ketra e Giusy Ferreri 11.631.703

15. Tuttecose – Gazzelle e Mara Sattei 10.671.473

16. Un altro ballo – Fred De Palma feat Anitta 10.585.259

17. Melodia proibita – Irama 10.396.419

18. Sorriso Grande – Alessandra Amoroso 8.470.228

19. Ma stasera – Marco Mengoni 6.526.069

20. Boca – Gaia e Sean Paul 6.210.172

21. Coro azzurro – Gli Autogol feat Arisa 5.400.695

22. Cinema – Samuel feat Francesca Michielin 3.419.699

23. Che sogno incredibile – Emma e Loredana Bertè 2.773.647

24. Tuttapposto – Giordana Angi feat Loredana Bertè 2.006.924

25. La mia felicità – Fabio Rovazzi feat Eros Ramazzotti 1.994.740

26. Señorita – Clementino e Nina Zilli 1.913.040

27. Falene – Michele Bravi feat Sophie and the Giants 1.881.368

28. L’allegria – Gianni Morandi 1.260.997

29. Fino all’alba (ti sento) – Aiello 1.186.220

30. Un’estate normale – Nek 493.608

Classifica aggiornata al 04/08/2021 ore 13.00