Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 24 agosto

Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 24 agosto

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 6.076 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 6.248 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 60 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 266.246. Il tasso di positività diminuisce del -1,8% e si attesta al 2,3%. In Italia il numero totale delle vaccinazioni sale a quota 75.622.961.

Aumentano le terapie intensive di 19 unità. Allo stesso modo i nuovi ricoveri in degenza ordinaria sono 108 in più rispetto a ieri.

Covid, balzo contagi Scozia

Balzo dei contagi Covid, alimentati dalla variante Delta in Scozia, che in proporzione agli abitanti fa segnare in questi giorni il picco più elevato fra le nazioni del Regno Unito: con 4.323 casi censiti nelle ultime 24 ore e un raddoppio delle infezioni stimate nell’ultima settimana. I dati sono stati resi noti in una conferenza stampa dalla first minister del governo locale di Edimburgo, Nicola Sturgeon,la quale ha anche annunciato la costituzione di una commissione d’inchiesta indipendente ad hoc entro fine 2021 incaricata di valutare la risposta scozzese alla pandemia.