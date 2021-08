Green Pass, ecco come recuperare il codice Authcode in caso venga smarrito

Nuova procedura per recuperare il codice authcode messa a punto sul sistema informatico senza necessità di ricevere l’SMS

Nel caso in cui venisse perso accidentalmente il codice authcode per poter scaricare il green pass, era necessario seguire la procedura di recupero ricevendo un sms. Purtroppo il sistema in questi giorni ha rivelato alcune problematiche nell’invio dell’ sms di recupero del codice.

Ora sul sito dgc.gov.it è possibile recuperarlo inserendo nell’apposita applicazione il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data del vaccino o tampone. Una volta ottenuto il codice è possibile ricevere il quasi ormai indispensabile green pass sullo stesso sito dgc.gov.it o sull’app immuni.

Pertanto chi aveva ricevuto il vaccino, effettuato un tampone o era semplicemente guarito dal covid, ma non aveva ricevuto l’ sms dopo aver seguito la procedura, era costretto a contattare il numero 1500 che però in questi giorni risultava continuamente occupato, mentre medici e farmacisti dal lato loro non sapevano nemmeno come poter aiutare gli utenti.

Invece se si volessero evitare tutte le procedure per il recupero del codice, basta scaricare l’app Io dove l’authcode non è necessario ed utilizzando lo Spid, la carta d’ identità digitale si potrà scaricare allo stesso modo il certificato verde.