Bollettino coronavirus 2 agosto 2021. I contagi, i morti, i test effettuati

I dati del Bollettino sui contagi da coronavirus aggiornato al 2 agosto 2021. Il numero dei test, contagi e deceduti delle ultime 24 ore

Il Bollettino del 2 agosto 2021 riporta i dati aggiornati rispetto alla situazione pandemica. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati poco più di 3mila contagi (3.190), 20 decessi e quasi 1.500 nuovi guariti.

Il numero dei nuovi positivi è rapportato ad un numero inferiore di test pari nelle ultime ore a 83.223 tamponi. Ma nonostante i dati siano relativi alla giornata di lunedì, in cui viene effettuato un numero minore di test, aumentano significativamente le terapie intensive di 19 unità, per un totale di 249 malati gravi e ricoveri nei reparti di degenza pari a 116, che portano il totale dei pazienti ricoverati per sintomi non gravi a 2.070. In totale il numero di vaccinazioni effettuate sale a 68.916.310.

Il tasso di positività sale dello 0.7%, portandolo al 3,8%. Per quanto riguarda il numero maggiore dei contagi, questo è stato rilevato nelle regioni quali Emilia Romagna, Veneto e Toscana, con rispettivamente 560, 460 e 452 nuovi casi.

Per quanto riguarda il numero di nuovi positivi nel Lazio, i dati non sono aggiornati in seguito ad un attacco hacker al sistema di informatico che ha determinato diversi disagi soprattutto per la prenotazione delle vaccinazioni.