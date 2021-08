Coronavirus: il bollettino con i dati di oggi 31 agosto

Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 31 agosto

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 5.498 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 8.885 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 75 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 307.643. Il tasso di positività diminuisce del -2,1% e si attesta al 1,8%. In Italia il numero totale delle vaccinazioni sale a quota 77.532.362.

70% degli adulti UE vaccinati contro il Covid

“L’Unione europea ha raggiunto il suo obiettivo di vaccinare il 70% della sua popolazione adulta”, lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ringraziando chi ha reso possibile arrivare a 250 milioni di persone immunizzate. “Questo è un grande risultato – ha detto – che dimostra cosa possiamo fare quando lavoriamo insieme, ma la pandemia non è finita, dobbiamo restare vigili e la prima cosa di cui abbiamo bisogno è che molti più europei si vaccinino rapidamente per evitare una nuova ondata di infezioni e per fermare l’insorgere di nuove varianti”.