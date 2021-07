Diramato come di consueto il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia: sale il tasso di positività

Il bollettino sanitario relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, ci consegna oggi 1.010 nuovi positivi, 14 morti e 1735 guariti.

Sale leggermente il tasso di positività, +0,1% su base giornaliera ed Rt attestato sullo 0,6%, mentre hanno il segno meno davanti le variabili che descrivono la pressione ospedaliera: 7 in meno rispetto a ieri i ricoveri ordinari, 37, invece, i posti liberati in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le risorse messe in campo, nelle ultime ventiquattro ore sono stati processati 177.977 tamponi, mentre 55.149.301 sono le dosi di vaccino somministrate in totale.

Nel mondo

Fin qui la situazione sanitaria legata al Coronavirus in Italia. Fuori da casa nostra, d’altra parte, continua a preoccupare l’incidenza della Variante Delta (che è stimato diventerà dominante in Europa entro fine Agosto), in Gran Bretagna, dove oggi si registra un nuovo picco di casi positivi: 32.500 casi.

Nel frattempo, sempre in relazione al ceppo indiano di SarsCov2, uno studio condotto in Israele manifesterebbe un’efficacia minore del 30% del vaccino Pfizer, rispetto agli altri attualmente disponibili, contro la variante Delta (sequenziata per la prima volta ad Ottobre 2020), pur scongiurando le conseguenze più gravi della malattia quali ospedalizzazione in terapia intensiva e morte.