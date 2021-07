Accolta la richiesta di trust della Salernitana, astenuto solo il presidente della Lega di B. Ora tempo fino al 31 dicembre per vendere

Ora è finalmente ufficiale, la Salernitana prenderà parte al prossimo campionato di Serie A. Il Consiglio Federale ha espresso favore positivo sulla seconda richiesta di trust avanzata del club granata dando via libera all’iscrizione dei campani al prossimo campionato che prenderà il via il 22 agosto.

Ritenuta “La previsione finanziaria credibile e coerente“, la tanto attesa decisione è arrivata dopo la consultazione della documentazione inoltrato da Lotito&Co. al Consiglio Federale che, nonostante qualche riserva del presidente della Lega B Maura Balata astenutosi al momento del voto, ha permesso ai campani di tornare nella massima serie a 23 anni di distanza dall’ultima volta.

Ora parte una vera e propria corsa contro il tempo per regalare ai tifosi granata una squadra all’altezza del campionato, che gli permetta di competere realmente per centrare una salvezza che avrebbe già dello storico. Il trust in questione, inoltre, avrà tempo fino al 31 dicembre per vendere tutte le quote appartenenti ai due co-proprietari della società Enrico Lotito e Marco Mezzaroma, rispettivamente figlio e cognato del presidente della Lazio.

I tifosi, dopo aver festeggiato in lungo e in largo la promozione ottenuta sul campo, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo settimane di “ansia”.