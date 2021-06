Brutte notizie per la Salernitana e i suoi tifosi. La Figc ha bocciato la proposta di Trust presentata da Lotito e Mezzaroma

Non c’è pace per la Salernitana e i suoi tifosi. Sembrava tutto fatto il 25 giugno per la cessione della società, ma pochi minuti fa è arrivata la doccia gelata. La Figc, infatti, ha bocciato la proposta di Trust presentata dalle due proprietà del club campano (una del figlio di Lotito, Enrico, e una di Mezzaroma), e ha dato tempo fino alle 20:00 di sabato per risolvere la situazione.

Nel frattempo l’iscrizione della Salernitana in Serie A è stata congelata. Secondo la Figc, “non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti”. Inoltre è stato evidenziato come “in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio “blind trust”.

Ai primi di luglio il Consiglio Federale si riunirà per decidere le sorti della Salernitana. Se il club non risolverà i problemi legati al trust entro sabato, i granata rischieranno davvero di non iscriversi al campionato. Dopo una stagione di lotte e sacrifici culminata con un gran finale di campionato, per la Salernitana e tutti i suoi tifosi sarebbe davvero una beffa clamorosa non poter disputare la Serie A.