Stasera in tv, 29 giugno 2021: su Paramount Channel andrà in onda il film con Robin Williams “Vita da Camper”

Stasera in tv, 29 giugno 2021: su Paramount Channel alle 21:10 andrà in onda il film “Vita da Camper”. Film del 2006, diretto Barry Sonnenfeld, regista di Men in Black, nel cast vede Robin Williams, Cheryl Hines, Joanna “JoJo” Levesque e Josh Hutcherson. Il film ha ricevuto durante l’edizione dei Razzie Awards 2006 due nomination come Peggior pretesto per un film per famiglie e Peggior attrice non protagonista per Kristin Chenoweth, vincendo quella per il Peggior pretesto per un film per famiglie.

Trama

Bob Munro, dirigente di una società di bevande californiana di successo, è alle prese con la sua famiglia disfunzionale: sua moglie materialista Jamie, sua figlia adolescente dalla lingua tagliente Cassie e suo figlio Carl di dodici anni, che è un sollevatore di pesi e ama l’hip hop. In attesa di una grande vacanza in famiglia alle Hawaii sono costretti ad annullare il viaggio quando Todd, il capo di Bob, lo informa che dovrà partecipare a un incontro di lavoro con la società Alpine Soda a Boulder, in Colorado, altrimenti verrà licenziato. Nascondendo alla famiglia la vera ragione per andare lì, Bob noleggia un lussuoso camper con la scusa di avere cambiato destinazione e di andare alle Montagne Rocciose. Durante il loro viaggio i Munro incontrano molti contrattempi…