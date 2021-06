11 anni fa la tragica scomparsa di Pietro Taricone, storico concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Il ricordo dell’ex compagna Kasia Smutniak

Sono trascorsi 11 anni dalla tragedia che ha colpito amici e parenti di uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, Pietro Taricone. L’attore, inseguendo la sua grande passione del paracadutismo, è deceduto a seguito di un grave incidente durante un lancio. A 11 anni dalla disgrazia, è ancora vivo il ricordo di un uomo forte e muscoloso ma buono e gentile, conosciuto come “‘O Guerriero“. Dopo il reality, era riuscito a farsi strada sul piccolo schermo attraverso programmi tv e fiction. Ed è proprio sul un set televisivo di “Radio West” che ha conosciuto il suo grande amore, Kasia Smutniak da cui ha avuto anche una figlia nata nel 2004.

Il ricordo dell’attrice: “In questi otto anni abbiamo fatto di tutto, ci siamo detti tutto. Avevamo litigato, ci eravamo lasciati, poi siamo tornati insieme. Ci siamo ritrovati, eravamo felici. Non potevamo darci più di così. Io so che in quel momento lui era felice. Prima di saltare mi ha mandato un bacio, facendo la faccia buffa, hanno riso tutti. Poi si è lanciato. Non si è reso conto di niente, è morto col sorriso in faccia. Io ero accanto a lui. Se potessi scegliere un modo di morire, vorrei anch’io morire così: nel momento più felice della vita“. E continua: “Chiunque lo abbia conosciuto ha capito che era una persona speciale, era veramente unico. Lui era sempre molto riservato sensibile e molto schietto. Io sono stata la più fortunata perché l’ho avuto per otto anni tutto per me“.