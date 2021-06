Aumentano i casi di Covid-19 causati dalla variante Delta in Australia e aumentano anche le città in lockdown. Al momento, quattro le città chiuse

Continua il diffondersi della variante Delta, molto più contagiosa del ceppo originale. Particolarmente preoccupante la situazione in Australia dove le autorità stanno registrando un notevole incremento dei casi. Già nei giorni scorsi la città più importante, Sidney, è stata sottoposta ad un lockdown totale ma da oggi altre tre città sono state inserite nella liste delle città a più alto rischio. Per tutte queste città si tratta delle prime misure restrittive dopo molti mesi, da quando il numero dei casi era notevolmente calato e con essi anche le misure restrittive. Nelle ultime settimane in Australia sono stati registrati circa 25 casi al giorno, ma le autorità, preoccupate per il diffondersi della variante Delta, hanno deciso da subito di inserire nuove restrizioni per bloccare sul nascere l’avanzata del virus.

Dall’inizio della pandemia, in Australia sono stati registrati poco più di 30 mila casi con 910 morti. Numeri piuttosto bassi, ottenuti grazie alle pesanti misure di contenimento, come i lockdown. Come già detto, Sidney è stata la prima ma immediatamente la prima ministra dello stato del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian, aveva imposto la chiusura totale a tutta la città metropolitana. Le attuali misure prevedono che le persone possano uscire solo per fare acquisti di prima necessità, per andare a scuola o a lavoro e per effettuare attività fisica.

A Darwin da domenica è iniziato un lockdown di 48 ore dopo la scoperta di alcuni casi causati dalla variante del coronavirus. Da martedì, invece, tre giorni di chiusura a Brisbane, capitale dello stato del Queensland, che conta circa 2 milioni di abitanti. Sempre martedì, invece, la città di Perth ha dato inizio alla chiusura di quattro giorni.