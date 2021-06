Un’estate d’amore per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani che se per settimane hanno tenuto nascosta la loro frequentazione ora sembra davvero ufficiale

L’estate 2021 sarà davvero ricca d’amore per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Il 27enne milanese, vincitore del Grande Fratello Vip lo scorso 1 marzo, dopo sei mesi nella casa, sembra aver trovato finalmente l’amore. Prima del Gf non era difficile imbattersi in una storia Instagram in cui Zorzi raccontava le sue sfighe in amore: in ultimo la finta relazione che, inscenata per fare uno scherzo ai suoi followers, è poi diventata reale ed è finita poco dopo in malo modo. Insomma, una situazione molto cinematografica. Ed è proprio a questo tipo di situazioni che Tommaso Zorzi sembra essere affezionato.

La sua frequentazione con il 19enne emiliano, che ha partecipato alla appena conclusa edizione di Amici di Maria De Filippi, è iniziata con un post su Twitter. Durante la terza puntata del serale, infatti, durante la quale Tommaso fu ingiustamente eliminato, Zorzi commentò una sua esibizione sul noto social e da allora tra i due è nato qualcosa. Insomma, galeotto fu il tweet perché nella settimane successive Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati spesso paparazzati insieme. Un po’ come galeotto fu il verso della canzone di Fedez, che lo fece avvicinare alla nota influenceer Chiara Ferragni con cui ora ha due figli.

Tra shopping, danza, cene e… Otranto

Successivamente, in molte storie su Instagram agli osservatori più attenti non sono sfuggiti alcuni dettagli che vedevano Stanzani spesso a casa di Zorzi. Anche durante la preparazione dell’esame di maturità, sostenuto poche settimane fa, il giovane ballerino ha trascorso delle giornate a casa del noto influencer. E così tra storie, shopping per le strade milanesi, cene insieme e qualche balletto sembra essere proprio amore il loro.

Da qualche giorno poi, sembra che entrambi abbiano deciso di pubblicare tranquillamente storie insieme ufficializzando così la loro relazione. Che Stanzani sia quello giusto per Zorzi? Solo il tempo ce lo dirà. Nel frattempo, il giovane milanese è volato a Otranto, dove Stanzani è impegnato nel cast di Battiti Live ed è proprio qui che due sere fa è apparsa una storia in cui i due chiaramente si sono scambiati un bacio. Ieri, invece, giornata in barca per i due innamorati che hanno veleggiato insieme a Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del GFVip e presentatrice dei Battiti Live. E proprio dopo il giro barca, ecco comparire sul profilo di Zorzi la prima loro foto insieme.