A Sydney è scattato il lockdown per contenere il Coronavirus. Circola, infatti, una nuova variante in giro, con almeno sessanta positivi

Una notizia abbastanza dura. Proprio ora che tutto sembra volgere contro il Coronavirus, ecco che da Sydney arrivano notizie preoccupanti. Infatti, la città australiana è tra le prime ad applicare misure restrittive per contenere la diffusione del Coronavirus. A partire da ieri, venerdì 25 giugno, e per almeno due settimane la città australiana entrerà in lockdown a causa della variante Delta. Sono infatti più di 60 i contagi causati dalla variante la cui velocità di diffusione resta piuttosto alta.

Si tratta di un focolaio riscontrato tra gli equipaggi delle compagnie aeree dall’aeroporto di Sydney che ora si trovano in quarantena in un hotel della città. Stando a quanto annunciato dal Governo del South Wales, il lockdown si applicherà a partire da oggi, alle 18. A spiegarlo, è stato il primo ministro dello Stato, Gladys Berejiklian.

“La variante Delta si sta rivelando un nemico particolarmente formidabile. Qualunque siano le misure difensive adottate, il virus sembra sapere come contrattaccare.” ha dichiarato il ministro della Sanità, Brad Hazzard.

I nuovi casi hanno colto di sorpresa Sydney e l’Australia, che era tornata alla normalità dopo mesi nei quali erano stati registrati pochissimi casi. Oltre cinque milioni di cittadini e centinaia di migliaia di residenti nel circondario costiero dovranno restare a casa e potranno uscire solo per acquistare beni essenziali, ottenere cure mediche, fare attività fisica, andare a scuola o recarsi a lavoro se non possono svolgere la loro occupazione da remoto. L’Australia è uno dei Paesi al mondo che ha contenuto meglio l’emergenza.