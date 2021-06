Maverick Vinales conquista la Pole position nel GP di Olanda davanti a Quartararo e Bagnaia. Male Rossi, Marquez cade e partirà 20°

Ad Assen, nel GP di Olanda, è Maverick Vinales a conquistare la Pole position. Lo spagnolo precede il compagno di scuderia Quartararo e Bagnaia. Male ancora Valentino Rossi, caduta per Marquez.

Potrebbe interessarti:

La sintesi delle qualifiche

Nel Q1 lottano per passare alla manche successiva le Ducati di Bagnaia e Martin, la Honda di Marquez e le Ktm di Lecuona e Petrucci. Più in difficoltà Zarco. A 30 secondi dalla fine della prima manche, Marquez cade mentre si trovava in 7^ posizione, e quindi sarà costretto a partire in fondo al gruppo. Si qualificano in Q2 Zarco, che nell’ultimo tentativo si prende la prima posizione, e Bagnaia. Fuori, oltre a Marquez, anche Martin, Petrucci e Binder.

Nel Q2 inizia subito a macinare giri veloci Quartararo, seguito dal compagno di squadra Vinales e dalle Ducati di Zarco e Miller, mentre Rossi e Bagnaia viaggiano nelle ultime posizioni. A 2:30 dalla fine, Vinales si prende la prima posizione con un decimo di vantaggio su Quartararo, mentre nelle retrovie fanno fatica le Suzuki. A 60 secondi dal termine, Bagnaia si riprende e si porta in terza posizione. Vinales conquista la Pole position in 1:31.814 davanti a Quartararo e Bagnaia. Quinto Zarco, ottavo Miller, solo 12° Rossi.

Appuntamento con la gara, domani alle ore 14:00.