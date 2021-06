Marc Marquez vince dominando il GP della Germania davanti a Oliveira e Quartararo. Quinto Bagnaia, male le altre Yamaha

Marc Marquez è tornato. Dopo 20 mesi, lo spagnolo torna a vincere una gara in MotoGP, dominando il GP della Germania e conquistando l’undicesima vittoria consecutiva al Sachsenring. Alle sue spalle Oliveira e Quartararo.

Potrebbe interessarti:

La sintesi della gara

Parte benissimo Marquez, che dopo due giri sale in prima posizione, seguito da Aleix Espargarò e dalle Ducati di Miller e Zarco. Poco dietro Quartararo, l’unico a non andare in difficoltà con la Yamaha. Male nei primi giri Rossi, Bagnaia, Morbidelli e Vinales. Dopo alcuni giri, Marquez comincia ad allungare, mentre Espargarò va in difficolta e viene sorpassato da Miller e Oliveira, che nel giro successivo si porta in seconda posizione.

Nei giri successivi Oliveira cerca di ricucire la distanza che lo separa da Marquez, che però riesce a mantenere circa due secondi di vantaggio. Dietro cerca di recuperare posizioni Bagnaia, che risale all’undicesima posizione. A dodici giri dalla fine, Quartararo sorpassa Miller e si porta in terza posizione.

Nei giri finali, Marquez resiste al tentativo di rimonta di Oliveira e conquista la vittoria, che mancava da venti mesi. Terzo posto per Quartararo, quinto Bagnaia. Nelle retrovie invece Rossi, Morbidelli e Vinales.