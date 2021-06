Debutterà oggi, negli Stati Uniti per lo meno, la quinta stagione di Rick and Morty. Per stemperare l’attesa, la Adult Swim ha già rilasciato su Youtube la prima scena d’apertura

Questa domenica, 20 Giungo 2021, andrà in onda negli Usa la prima puntata della quinta stagione di Rick and Morty. Già nei giorni scorsi, sul web si respirava una forte aria d’impazienza per il ritorno delle avventure dello scienziato pazzo e del suo giovane nipote. Precedentemente, in modo da stemperare l’ attesa, erano stati pubblicati i titoli di tutti gli episodi, il cui primo si sarebbe chiamato “Mort Dinner Rick Andre“.

Potrebbe interessarti:

Nel mentre, la Adult Swim ha rilasciato su Youtube la prima scena d’apertura della serie cosmic horror creata da Justin Roiland e Dan Harmon. Secondo quanto sappiamo dell’episodio che debutterà oggi- per lo meno negli States, sembra che Rick dovrà scontrarsi con Mr Nimbus, il suo eterno nemico. Stando alle dichiarazioni degli autori, si tratta di una parodia dei supereroi Aquaman e Namor. Nei primi minuti della scena divulgata, è possibile vedere il duo “Rick and Morty” atterrare nel bel mezzo dell’oceano. Il loro gesto susciterà la rabbia del nemico, che emergerà dal profondo degli abissi poiché lo scienziato ha osato profanare “il trattato segreto tra terra e mare“.

Diverse, comunque, sono le storylines che vedranno protagonisti Rick e Morty. La più chiacchierata sembra essere quella inerente alla questione del clone di Beth. Nella quarta stagione, infatti, avevano lasciato i protagonisti con una delle trovate più controverse della serie: la scelta di clonare Beth, in modo che quest’ultima potesse viaggiare liberamente per galassia per non avere più a che fare con le solite problematiche di famiglia.

Al momento, non si sa molto riguardo l’uscita italiana. Sicuramente, quest’ultima sarà a cura di Netflix, sui cui è possibile vedere le precedenti quattro stagioni. Ma, come per ogni prodotto che arrivo d’oltreoceano, dovranno trascorrere diverse settimane, prima che possa risultare disponibile anche sull’ala italiana del servizio streaming. La data di rilascio di Rick e Mort è prevista per la metà di Luglio/Agosto 2021.