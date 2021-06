Quando mancano dieci giorni alla partenza della nuova edizione di Temptation Island, ecco svelate altre due coppie di fidanzati che metteranno alla prova i loro sentimenti

Partirà mercoledì 30 Giugno su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in cui alcune coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore vivendo per ventuno giorni separati e sottoposti alla corte spesso spietata di dieci ragazzi e ragazze single

La quinta coppia che partirà per l’Is Morus Relais (villaggio della costa smeralda scenario delle vicende del programma prodotto dalla Fascino P.G.T. di Maria De Filippi), è formata da Natascia e Alessio, fidanzati da quattro anni e conviventi da circa un anno: per una lei che recrimina al suo compagno l’essere troppo “giudicante” nei suoi riguardi, Alessio ammette di sentirsi trascurato dalla compagna: “Da un po’ di tempo è come se non facesse più niente per la nostra relazione, è come se avesse messo un muro tra di noi”. Natascia tiene il punto (“Ho messo un muro perché tu mi giudichi”) e chiarisce di voler partecipare a Temptation Island “per far capire ad Alessio che non faccio nulla di male a voler essere me stessa”.

La sesta coppia: Federico e Floriana

Federico e Floriana, siciliani entrambi, stanno insieme da due anni: in particolare, è lei a recriminare al suo compagno di non corteggiarla più come all’inizio, e lui ammette:

“Quando ho delle certezze, io non faccio più quello che facevo prima. Dico – oramai è mia e non me la leva più nessuno”. Floriana ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se il suo compagno la ama davvero o se sta insieme a lei solamente per abitudine. Federico ha accettato di vivere questa esperienza “al 100%”: “Io vado lì e quello che succede, succede”.