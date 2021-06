Italia e Galles si affrontano nell’ultima gara del girone per decretarne il primato. Mancini prepara diverse sorprese sul versante sinistro

Ci siamo. Domani sera si decide il destino del girone per l’Italia di Mancini. Contro il Galles la nazionale del Belpaese non può permettersi passi falsi o rischia di perdere il primato conquistato contro la Svizzera con il conseguente sorteggio contro una testa di serie agli ottavi di finale di Euro 2020. Il match sarà trasmesso in chiaro e in diretta dall’emittente televisiva Rai 1 alle ore 18:00.

QUI ITALIA – Mancini contro il Galles conferma quasi in toto la formazione che tanto bene ha fatto nelle precedenti due uscite, salvo qualche sorpresa. In porta inamovibile Donnarumma con Toloi che si prepara a prendere il posto di Florenzi sull’out di destra. Data l’indisponibilità di Chiellini, al fianco di Bonucci dovrebbe giocare Acerbi con Emerson Palmieri pronto a far rifiatare il motorino Spinazzola a sinistra. Si rivede Verratti a centrocampo che dovrebbe prendere il posto di Jorginho, con Locatelli e Barella confermati nel terzetto. In attacco ancora una chance per Berardi a destra mentre scaldano i motori Belotti e Chiesa pronti a far rifiatare la coppia napoletana Immobile-Insigne.

QUI GALLES – Giggs contro l’Italia si giocherà il tutto per tutto confermando gli stessi inamovibili 11 delle precedenti uscite. Ward sarà il portiere titolare con Roberts e Davies sui versanti esterni. La coppia centrale dovrebbe essere composta da Mepham e Rodon. A centrocampo Morell e Allen occuperanno la zona mediana davanti alla difesa mentre James, Ramsey e Bale sono pronti a far faville sulla trequarti. In attacco inamovibile Moore.

Le probabili formazioni del match

Italia, 4-3-3: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Verratti, Locatelli, Barella; Berardi, Belotti, Chiesa.

Galles, 4-2-3-1: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; James, Ramsey, Bale; Moore.