Con una cerimonia intima a Città della Pieve Luca Argentero e Cristina Marino si sono giurati amore eterno ad un anno dalla nascita della piccola Nina Speranza

A sorpresa Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati sabato scorso a Città della Pieve, scambiandosi i voti di fronte al primo cittadino del Comune umbro Fausto Risini.

Dopo la cerimonia i due, che un anno fa davano il benvenuto alla primogenita Nina Speranza, si sono recati – a bordo di un sidecar rosso – presso il casolare di campagna che da tempo è diventato il loro nido d’amore e dove ad attenderli c’erano circa una trentina di amici (tra cui Raz Degan) felici di festeggiare il loro sì.

Sui social Luca Argentero, che per sposarsi si è preso una pausa dal set della seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani, ha postato una foto in cui bacia romanticamente sua moglie, bellissima in un abito di pizzo bianco, al tramonto. La signora Argentero, come lei stessa si definisce a commento dello scatto, ha scritto:

“Ho immaginato mille volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo giurati amore per sempre”.