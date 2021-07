A Codogno, dopo una festa di fine anno scolastico, è scoppiato un focolaio Covid-19. La variante Delta spaventa la Gran Bretagna

Nel Lodigiano, alcuni ragazzi sono risultati positivi al Covid-19 dopo una festa di fine anno scolastico che si è svolta in un locale di Codogno circa dieci giorni fa. Attualmente, nel comune di Orio Litta sono 27 le persone che sono in isolamento fiduciario. Di seguito l’appello del Primo Cittadino di Orio Litta:

Potrebbe interessarti:

“Voglio chiedere ai miei concittadini, almeno in questi giorni – ha spiegato il Sindaco di Orio Litta, Francesco Ferrari –, di indossare le mascherine come se fossimo ancora a due mesi fa, dato il focolaio. La pandemia andrà presto via, considerata anche la campagna vaccinale, ma, nel frattempo, bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Soprattutto noi, in questi giorni”.

Variante Delta nel mondo

Nuovo picco con oltre 28.700 contagi Covid-19 alimentati in Gran Bretagna dalla variante Delta: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 28.773 su quasi 1,2 milioni di tamponi. In aumento pure il totale dei ricoveri negli ospedali e i morti giornalieri, arrivati oggi a 37. I vaccini somministrati si avvicinano intanto a 80 milioni di dosi, con oltre il 64,3% degli over 18 interamente immunizzati e l’86,2% coperti da una dose.

“La guerra contro il Covid-19 non è finita. Adesso, mentre vi parlo, milioni di americani non sono ancora vaccinati e dunque non sono protetti e per questo sono a rischio, le loro famiglie sono a rischio e le loro comunità sono a rischio. Ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. E questo desta ancora maggior preoccupazione a causa della variante Delta”.

“Troppe dosi vaccino non usate, vaccinatevi. L’Europa vuole lasciarsi alle spalle la pandemia. La buona notizia è che la campagna vaccinale è diventata un successo. Ha enunciato la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, aumentiamo gli sforzi per convincere gli europei a vaccinarsi. La vaccinazione significa protezione e anche libertà“.