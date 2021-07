“Non pensi a noi” è il nuovo singolo di Belly Button che racconta non solo la gelosia infondata ma anche gli effetti disastrosi che causa a chi la prova

Il nuovo singolo di Belly Button, che si intitola “Non pensi a noi“, racconta la gelosia infondata e gli effetti disastrosi che causa a chi la prova. Il brano snoda quest’emozione forte raccontata attraverso due elementi che creano un perfetto equilibrio: l’eleganza del pop e l’energia del rock.

“Non pensi a noi è l’inno della gelosia infondata attraverso il racconto di una situazione semplice ma evocativa – ha raccontato il giovane Belly Button. “Ho provato a raccontare un dubbio che probabilmente tutti noi abbiamo provato in qualche modo almeno una volta. La tua ragazza ti scrive che esce con le amiche, intanto stai a casa, con le tue insicurezze e con la tua emotività esagerata. Partono così tutti i film mentali possibili e la chitarra, come un diavolo, ti suggerisce che lei di sicuro non sta pensando a voi in quel momento.”

Chi è Belly Button?

Belly Button, all’anagrafe Sergio Gabriele Bruni, è il nuovo talento pop di casa Honiro. Il nome d’arte fa riferimento alla “prima ferita” di ogni essere umano: l’ombelico. Grazie alle sue canzoni, Belly Button riesce a cicatrizzare le ferite della sua anima, affrontando frontalmente le proprie fragilità. Classe ’97 tra arpeggi e scale, nella sua cameretta ascolta e balla anche le grandi star del momento: Lady Gaga, Justin Bieber, Ed Sheeran, sognando segretamente di diventare come loro. A questi ascolti si aggiungono anche i re del pop italiano Tiziano Ferro, Claudio Baglioni, Jovanotti.

La scintilla creativa di Sergio si accende a un contest di scrittura del liceo. Compone la sua prima canzone perché la musica può diventare un’arma per vincere la sua timidezza e poter socializzare con i suoi compagni. Da lì non smette più di scrivere. Nel 2016 incontra il produttore Mario Romano (in arte Monakos, produttore di alcuni successi come “Sei di Mattina” di Briga) ed è amore a prima vista. Grazie alla sua guida, immersi nella magia e nella calma dei monti Simbruini, nasce il progetto Belly Button.