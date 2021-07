Uscito ben 14 anni fa, ecco il testo e il significato della hit “E Raffaella è mia” di Tiziano Ferro che dedicò alla Carrà

Ben 14 anni fa Tiziano Ferro pubblicò il quarto estratto dal suo album di inediti “Nessuno è solo“: perchè abbiamo pensato di riprendere un brano uscito tanti anni fa? Semplice, il cantautore di Latina, nel maggio del 2007 pubblicò il brano “E Raffaella è mia“, un tributo alla grandissima Raffaella Carrà, scomparsa qualche giorno fa all’età di 78 anni.

Il videoclip del brano “E Raffaella è mia” comincia con le immagini di una finta trasmissione televisiva musicale che si intitola “Il magico mondo di Raffaella”. A questo punto, il presentatore, interpretato da Tiziano Ferro, annuncia la presenza di un giovane cantante che dovrà eseguire il brano in questione. A metà canzone riappare il presentatore e fa un annuncio importante: il vincitore del concorso farà una serata con Raffaella Carrà! Appena viene annunciato il vincitore, mentre il giovane Ferro esulta, sulla porta appare, in mezzo ad un bagliore accecante Raffaella Carrà.

Testo

Ho dovuto pagarla tanto

Ho dovuto pagarla cara

Ma ho deciso ho detto “tento”

Mal che vada solo nega

Ho girato il Latin America

Cuba, Messico, Argentina

E non c’è nome più potente

Non c’è nome più importante

Ho cercato il suo manager

Ho cercato la sua mail

Incredibile la fortuna

Incredibile solo una

Incredibile l’egoismo

Maledetta la gelosia

Maledetta però mi piace

Incredibile però è mia (x4)

E Raffaella canta a casa mia

E Raffaella balla a casa mia

E non mi importa niente

Non può entrare altra gente

E Raffaella canta a casa mia

E Raffaella è mia, mia, mia

E tutto il vicinato

Ascolta il repertorio

Che canta solo per me

Non vale no, no

Ero in volo no, no, no

Mentre tu cantavi, no, non è per niente giusto e quindi

Male, si si si distrae

Sì, sì, sì

Perde un’occasione, una lezione

Una canzone allegra

Di quelle che mi fanno ridere

Una canzone strega

Che non puoi più dimenticarla

E puoi ignorarla o ascoltarla

Ma non ti perdonerà mai (x4)

E Raffaella canta a casa mia

E Raffaella balla a casa mia

E non mi importa niente

Non può entrare altra gente

E Raffaella canta a casa mia

E Raffaella è mia, mia, mia

E tutto il vicinato

Ascolta il repertorio

Che canta solo per me

Sposta tutti i mobili

Mettili giù in cantina

Arriva, arriva, arriva

Stacca radio e telefono

Presto camera mia

Paradossalmente sarà sua (x4)

E Raffaella canta a casa mia

E Raffaella balla a casa mia

E non mi importa niente

Non può entrare altra gente

Rit.