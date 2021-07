I biscotti americani più famosi del mondo, nella sua versione originale con gocce di cioccolato

I cookies sono senza dubbio i biscotti simbolo dell’America, grandi, golosi, croccanti fuori, morbidi dentro.

Potrebbe interessarti:

Facilissimi da preparare sono ideali a colazione o a merenda.

La versione originale li vede con gocce di cioccolato fondente, ma si possono personalizzare sostituendo della frutta secca, oppure essiccata, o ancora alti tipi di cioccolato.

Come spesso capita nelle ricette di stampo anglosassone anche in questa alcune quantità di ingredienti sono espresse in “cucchiaini”.

Ci si riferisce ai misuratori americani, che sono, appunto, dei dosatori che gli americani utilizzano per misurare in maniera molto precisa piccolissime quantità di polveri o di liquidi che diversamente sarebbero impercettibili.

Si trovano ormai facilmente in commercio in tutti i negozi specializzati, in quelli di casalinghi più forniti o, più comodamente on line ad un prezzo davvero piccolo.

Ingredienti per circa 15 cookies

140 gr burro morbido temperatura ambiente

50 gr zucchero semolato

110 gr zucchero muscovado

50g di uova a temperatura ambiente

1 cucchiaino estratto di vaniglia, o in alternativa, essenza di vaniglia

1 pizzico sale

175 gr farina 00

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

200 gr gocce di cioccolato

Lo zucchero muscovado è uno zucchero scuro,con un sentore di liquirizia e una consistenza pastosa e umida.Si trova in commercio nei supermercati forniti. Darà ai biscotti quel caratteristico colore brunito.

Il lievito li farà crescere in altezza, il bicarbonato in larghezza

Procedimento

In planetaria con lo strumento foglia mescolare il burro morbido con gli zuccheri. Aggiungere l’uovo e l’estratto di vaniglia, far amalgamare completamente. Unire la farina, il bicarbonato, il lievito e sale. Mescolare solo il tempo necessario per far inglobare il tutto. Aggiungere le gocce di cioccolato e mescolare.

Lasciare riposare l’impasto in frigo per almeno un paio di ore.

Trascorso il tempo di riposo formare delle palline di circa 50g ciascuna con un dosatore fa gelato o, in alternativa, utilizzando un cucchiaio.

È importante che le palline siano tutte dello stesso peso così la cottura sarà uniforme.

Disporre le palline su un teglia coperta con carta forno.A questo punto per renderli ancora più golosi si possono aggiungere altre gocce di cioccolato in superficie

È importante che le palline siano ben distanziate tra di loro perché i biscotti si allargano molto e dobbiamo fare in modo che non si attacchino.

Cottura dai 12 ai 15 minuti a 170° forno ventilato oppure 180° con lo statico.

Infornare i cookies

torre di cookies