I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 11 giugno 2020 sull’andamento del contagio da coronavirus nel nostro paese

Coronavirus: la protezione civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del Covid-19 nel nostro paese. Si registrano 379 positivi in più rispetto a ieri, portando il totale da inizio epidemia a quota 236.142, di cui 30.637 gli attualmente positivi. La diminuzione è di ben 1.073 unità. I guariti sono invece 1.399 e complessivamente raggiungono il totale di 171.338. Nelle ultime ventiquattr’ore si registrano anche 53 decessi che portano il totale delle vittime a 34.167.

Continua l’alleggerimento delle unità di terapia intensiva con una diminuzione rispetto a ieri di 13 pazienti. Allo stesso modo diminuiscono anche i ricoverati con sintomi, meno 189 rispetto a ieri. I tamponi complessivamente analizzati sono stati 52.530.

Crescono i casi di contagio in Lombardia, la regione più colpita oggi ha registrato 252 casi e 25 decessi. In Emilia Romagna, per la prima volta, nessun decesso. Zero contagi in 4 Regioni: Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Molise.

Il ministro della salute Speranza ricorda che è necessario evitare di abbassare la guardia: “”Aumentano i contagiati asintomatici ma non saremo sicuri fino al vaccino” , ha dichiarato il ministro. Intanto l’Unione Europea fa sapere di essere pronta a riaprire le frontiere esterne a partire dal primo luglio prossimo.

