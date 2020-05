I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 28 maggio 2020 sull’andamento del contagio da coronavirus nel nostro paese

Coronavirus: come di consueto la protezione civile ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. I nuovi positivi sono 593 in più rispetto a ieri portando il totale da inizio epidemia a 231.732. Di questi 47.986 sono gli attualmente positivi confermando il trend in diminuzione con 2980 casi in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda il numero dei guariti oggi registriamo un incremento di 3.503 persone, portando il totale a 150.604. Il numero dei deceduti nelle ultime ventiquattro ore è invece di 70 persone che si aggiungono al drammatico bilancio di 33.142 vittime da inizio epidemia.

Continua l’alleggerimento delle unità di terapia intensiva con una diminuzione di 16 pazienti. Giù di 350 i ricoverati con sintomi mentre i tamponi analizzati sono stati 75.893. La situazione rimane ancora delicata in Lombardia dove oggi si registrano più della metà di tutti i contagi a livello nazionale: 382. Ben quattro regioni hanno invece registrato zero contagi: Basilicata, Sardegna, Umbria e Calabria.

Intanto è stata esclusa la possibilità di una mobilità limitata per gli abitanti di alcune regioni. Il ministro Boccia nella giornata odierna ha infatti parlato del passaporto sanitario: “E’ contro la costituzione. Sulla mobilità no a distinzioni tra le regioni.”

Leggi anche