Walking on Sunshine: ecco la trama e qualche curiosità del film andato in onda oggi su Italia 1 con Giulio Berruti e Annabel Scholey

Walking on Sunshine è un film del 2014 andato in onda questo pomeriggio alle 15:55 su Italia 1 e con protagonisti Giulio Berruti e Annabel Scholey. Frutto di una coproduzione internazionale che ha interessato Stati Uniti d’America, Italia e Regno Unito, il film è stato diretto da Dania Pasquini e Max Giwa, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Joshua St. Johnson. La colonna sonora ricca di canzoni che hanno fatto la storia degli anni ’80 è stata curata da Anne Dudley.

Trama

Una giovane e bella ragazza britannica, Taylor, dopo aver concluso l’anno scolastico, decide di regalarsi una meravigliosa estate in Italia. Arriverà in Puglia per le tante attrazioni turistiche di cui dispone e qui conoscerà Raf. Tra i due nascerà un amore travolgente che potrebbe durare in eterno se non fosse per le aspirazioni di Taylor. La ragazza ha infatti intenzione di iscriversi all’università e deciderà di tornare in Inghilterra alla fine dell’estate. Tre anni dopo Taylor si ritroverà ad aver quasi completato il suo percorso universitario, ma dovrà fare i conti con un momento molto difficile per sua sorella. Lasciata dal fidanzato ad un passo da matrimonio, Taylor le consiglierà di trascorrere una bella vacanza in Puglia. A poche settimane dalla partenza la ragazza radunerà tutta la sua famiglia lì per il suo matrimonio. Lo sposo? Raf.

Protagonista della pellicola è l’attrice britannica Annebel Scholey nata a Wakefield l’8 gennaio del 1984. Ha iniziato a studiare recitazione all’Oxford School of Drama diplomandosi nel 2005. In seguito ha lavorato molto tra teatro, cinema e televisione. Tra alcuni suoi lavori ci sono il film Jane Eyre e la serie tv I Medici. Accanto a lei invece c’è l’attore romano Giulio Berruti, che nato nel 1984 si è avvicinato al mondo dello spettacolo dopo la laurea e iniziando come modello.