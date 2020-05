La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino inerente all’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia: i dati

Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato anche oggi il bollettino che monitora l’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia.

I dati aggiornati a domenica 31 Maggio 2020 ci parlano di 233.019 positivi totali, con un incremento di 355 unità, di cui 42.075 attualmente in carico al sistema sanitario nazionale (-293 pazienti ricoverati con sintomi); rispetto a ieri sono 1616 in meno, come continua la striscia positiva delle terapie intensive che oggi registrano 15 posti letto occupati un meno.

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono decedute 33.415 persone, numero nel quale sono già comprese le 75 morti registrate oggi.

Sempre confortante il numero dei guariti (oggi 1874 in più sulle ventiquattro ore), oggi attestato a 157.507.

Sono cinque le regioni italiane che oggi hanno fatto registrare zero contagi: Sardegna, Umbria, Molise, Calabria e Basilicata.

Per quello che concerne le risorse messe in campo, la Protezione Civile fa sapere che nella giornata di oggi sono stati effettuati, su tutto il territorio nazionale 54.118 tamponi.

I dati di oggi arrivano a tre giorni dalla data scelta dal Governo per la ripresa della mobilità tra Regioni: mercoledì 3 Giugno; Tuttavia, alcuni Presidenti chiedono di aspettare che i dati siano uniformi in tutto il Paese.

